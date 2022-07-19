Миколаївщина: через ворожі обстріли за добу ще 29 поранених

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва.

Деталі

Усі постраждалі, з її слів, доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

Замазєєва зазначила, що в місцевих лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів, ще 94 отримали допомогу амбулаторно.

Що стосується ворожих обстрілів, то, зі слів Замазєєвої, "зранку зафіксовані прильоти по житловим будинкам приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджені будинки і, на жаль, є постраждалі - поранення отримали жінка і чоловік".

Своєю чергою, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив деталі, зазначивши, що обстріли були вчора і вночі, і надвечір.

Так, з його слів, уночі 18 липня російські окупанти здійснили масований ракетний удар. По Миколаєву та околицях було випущено 12 ракет С-300. За його словами, окупанти обстріляли приміську інфраструктуру, житлові і промислові райони міста. Попередньо без жертв.

"Надвечір 18 липня місто атакували вдруге за добу. Окупанти застосували РСЗВ «Ураган» - касетними снарядами обстріляно приватний сектор. Поранено 2 особи", - підтвердив він інформацію Замазєєвої.

"Також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Прильоти зафіксовані у Галіцинівській, Широківській та Березнегуватській громадах. Під обстрілами населенні пункти на лінії розмежування», - ідеться в повідомленні голови облради.

"У Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, щоб звинуватити в цьому сили оборони України. Для цього в місті працювала знімальна група пропагандистського ЗМІ. Загинуло четверо місцевих жителів", - написав також Сєнкевич.

Він підкреслив, що в оперативному командуванні "Південь" наголошують, що підрозділи ЗСУ перебувають надто далеко від Снігурівки, щоб здійснювати обстріли мінометом.

При цьому авіація ЗСУ відпрацювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Загалом ракетним вогнем і артилерією на півдні знищено: 65 рашистів, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 1 комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС".

Доповнення

Внаслідок обстрілів Миколаєва російськими окупантами напередодні ввечері є двоє поранених, в області під ударом на ранок було село Широке. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.