Силы ПВО не справляются с количеством прилетающих ракет по Николаеву – мэр

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"Город каждый день обстреливают несколько недель. Это значит, что лучше покинуть город, чтобы спастись", – сказал он.

Детали

Ранее Сенкевич заявил, что при вчерашней бомбардировке Николаева российскими войсками применялись кассетные боеприпасы.

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Глава областного совета Николаева Анна Замазеева заявила, что сегодня российские оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру Николаевской области. В результате вражеской атаки ранения получили двое гражданских. Не прекращались обстрелы и накануне, за предыдущие сутки – 29 раненых.