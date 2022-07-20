Миколаївщина: вночі під ракетний удар потрапило Березнегувате

Деталі

Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:

Миколаївський район:



Вчора, 19 липня, орієнтовно з 12:30 фіксувалися обстріли сіл Мирне, Зоря, Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок чого відбулося руйнування житлових будинків, загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає.



Вдень, 19 липня, о 15:40, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження.



Вчора, 19 липня, орієнтовно з 18:00 до 19:00 були обстріли території села Лимани Галицинівської громади. Внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків.



Баштанський район:



Вдень, 19 липня, обстрілів зазнала Широківська громада. Зруйновані та пошкоджені сім житлових будинків, постраждалих немає. Також влучання були за межами населених пунктів.



Вночі, 20 липня, орієнтовно з 02:20 до 03:00 неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо вибухи пролунали біля кількох населених пунктів. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.



Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, близько 02:00 - 02:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятовано дві людини. Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

На Миколаївщині через ворожі обстріли за добу 18 липня було ще 29 поранених.