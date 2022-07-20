Миколаївщина: вночі під ракетний удар потрапило Березнегувате
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. На Миколаївщині у ніч на середу, 20 липня, під ракетний удар потрапило селище Березнегувате, є руйнування, також обстріляли і села цієї та Баштанської громади, напередодні горіли поля, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Деталі
Що стосується ситуації у районах, то, за даними Кіма, вона наступна:
Миколаївський район:
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- Вчора, 19 липня, орієнтовно з 12:30 фіксувалися обстріли сіл Мирне, Зоря, Котляреве Шевченківської громади. Внаслідок чого відбулося руйнування житлових будинків, загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає.
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- Вдень, 19 липня, о 15:40, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади горіли хвойна підстилка та лісові насадження.
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- Вчора, 19 липня, орієнтовно з 18:00 до 19:00 були обстріли території села Лимани Галицинівської громади. Внаслідок яких відбулось загоряння житлових та дачних будинків.
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Баштанський район:
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- Вдень, 19 липня, обстрілів зазнала Широківська громада. Зруйновані та пошкоджені сім житлових будинків, постраждалих немає. Також влучання були за межами населених пунктів.
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- Вночі, 20 липня, орієнтовно з 02:20 до 03:00 неодноразово була обстріляна територія Баштанської громади. Попередньо вибухи пролунали біля кількох населених пунктів. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
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- Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, близько 02:00 - 02:30 під обстріл потрапило смт Березнегувате, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. З-під завалів врятовано дві людини. Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
На Миколаївщині через ворожі обстріли за добу 18 липня було ще 29 поранених.