Николаевская область: ночью под ракетный удар попало Березнеговатое
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Николаевской области в ночь на среду, 20 июля, под ракетный удар попал поселок Березнеговатое, есть разрушения, также обстреляли и села этой и Баштанской громад, накануне горели поля, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Что касается ситуации в районах, то, по данным Кима, она следующая:
Николаевский район:
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- Вчера, 19 июля, ориентировочно с 12:30 фиксировались обстрелы сел Мирное, Заря, Котлярово Шевченковской громады. В результате произошло разрушение жилых домов, возгорание полей с зерновыми. Пострадавших нет.
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- Днем, 19 июля, в 15:40, в результате вражеского обстрела в лесном урочище Галицыновской громады горели хвойная подстилка и лесные насаждения.
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- Вчера, 19 июля, ориентировочно с 18:00 до 19:00 были обстрелы территории села Лиманы Галицыновской громады. В результате которых произошло возгорание жилых и дачных домов.
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Баштанский район:
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- Днем, 19 июля, обстрелам подверглась Широковская громада. Разрушены и повреждены семь жилых домов, пострадавших нет. Также попадания были за пределами населенных пунктов.
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- Ночью, 20 июля, ориентировочно с 02:20 до 03:00 неоднократно была обстреляна территория Баштанской громады. Предварительно взрывы прогремели около нескольких населенных пунктов. Известно о пожаре пожнивных остатков на поле. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Так, около 02:00 - 02:30 под обстрел попали пгт Березнеговатое, в результате ракетных обстрелов повреждены восемь жилых домов. Из-под завалов спасены два человека. Также примерно в это время под вражеский обстрел попали объекты инфраструктуры и жилые дома в селах Калуга и Высунск. Информация о пострадавших уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
В Николаевской области из-за вражеских обстрелов за сутки 18 июля было еще 29 раненых.