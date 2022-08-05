Николаев будет "закрыт": когда и на сколько введут комендантский час

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"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022. Всех прошу относиться с пониманием, планировать выходные и сделать закупки на эти два дня", – сообщил Ким.

Детали

Глава ОВА отметил, что лучше запланировать объезд города через Вознесенск.

"Все посты предупреждены. Три международных автобуса из города смогут уехать, билеты не пропадут, полиция будет сопровождать выезд. Можно выгулять собаку недалеко у дома, дети во дворе можно, просто старайтесь находиться дома", - рассказал Ким.

Он добавил, что при себе нужно иметь документы.

Дополнение

Ранее Ким предупреждал, что планируют на несколько дней закрыть Николаев, чтобы в городе смогли проверить данные о предполагаемых коллаборантах.