Вербував людей та передавав дані про блокпости спецслужбам рф: в Одесі затримали агента з позивним "професор"

Цитата

"... громадянина викрито у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, житель Одеси після 24 лютого 2022 року був завербований представниками фсб рф та допомагав їм у проведенні підривної діяльності проти України. Від своїх «кураторів» чоловік отримав позивний «професор».

На виконання їхніх завдань він збирав дані щодо місць розташування блокпостів, командних пунктів, правоохоронних органів, спецслужб, промислових об’єктів військового призначення, що дислокуються на території регіону, а також інформацію про кількість та місця ураження ворожими ракетними ударами. Зібрані дані він передавав представникам російських спецслужб за допомогою одного із месенджерів.

Крім того, чоловік займався вербуванням мешканців Одещини для подальшої співпраці зі спецслужбами РФ.

Правоохоронці затримали інформатора під час виконання чергового завдання ворога. В ході обшуку у нього вилучено мобільний телефон.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.