Вербовал людей и передавал данные о блокпостах спецслужбам рф: в Одессе задержали агента с позывным "профессор"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одессе задержали мужчину, которого завербовали представители фсб рф. Как сообщили в Офисе генпрокурора, агент с позывным "профессор" помогал оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины, передает УНН.
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"... гражданин разоблачен в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, житель Одессы после 24 февраля 2022 года был завербован представителями фсб рф и помогал им в проведении взрывной деятельности против Украины. От своих «кураторов» человек получил позывной «профессор».
Для выполнения их задач он собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов, спецслужб, промышленных объектов военного назначения, которые дислоцируются на территории региона, а также информацию о количестве и месте поражения вражескими ракетными ударами. Собранные данные он передавал представителям российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров.
Кроме того, мужчина занимался вербовкой жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со спецслужбами рф.
Правоохранители задержали информатора при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска у него изъят мобильный телефон.
В настоящее время решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.