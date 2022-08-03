Вербовал людей и передавал данные о блокпостах спецслужбам рф: в Одессе задержали агента с позывным "профессор"

Цитата

"... гражданин разоблачен в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, житель Одессы после 24 февраля 2022 года был завербован представителями фсб рф и помогал им в проведении взрывной деятельности против Украины. От своих «кураторов» человек получил позывной «профессор».

Для выполнения их задач он собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов, спецслужб, промышленных объектов военного назначения, которые дислоцируются на территории региона, а также информацию о количестве и месте поражения вражескими ракетными ударами. Собранные данные он передавал представителям российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров.

Кроме того, мужчина занимался вербовкой жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со спецслужбами рф.

Правоохранители задержали информатора при выполнении очередного задания врага. В ходе обыска у него изъят мобильный телефон.

В настоящее время решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.