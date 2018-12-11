В случае восстановления на должности Насиров получит зарплату за время отсутствия на работе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Роман Насиров, которого сегодня суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы, может получить всю заработную плату за время отстранения от службы и освобождение от должности председателя ГФС, если Кабмин возобновит его полномочия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Закон Украины "О государственной службе" 889-VIII от 28.08.2018
"В случае закрытия дисциплинарного производства без привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности ему оплачивается в размере средней заработной платы время отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке ... Если в течение года после наложения дисциплинарного взыскания к государственному служащему не будет применено новое дисциплинарное взыскание, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания", - говорится в законе.
Кроме того, в законе сказано: "Должностного лица (лиц), винной (виновных) в незаконном увольнении, отстранении или переводе государственного служащего или иного работника на другую должность, о возмещении материального и морального вреда, причиненного государственному органу в связи с оплатой времени вынужденного прогула или времени выполнения нижеоплачиваемой работы".
Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.
"Роман Насиров не может выйти на работу по решению суда. Надо решения Кабинета министров - распоряжение о восстановлении его в должности. Пока такого решения нет, никто на работу ходить не будет", - сказал адвокат.
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1 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).