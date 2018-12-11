У разі поновлення на посаді Насіров отримає зарплату за час відсутності на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, може отримати усю заробітну плату за час відсторонення від служби та звільнення з посади голови ДФС, якщо Кабмін поновить його повноваження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Закон України "Про державну службу" 889-VIII від 28.08.2018
"У разі закриття дисциплінарного провадження без притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності йому оплачується у розмірі середньої заробітної плати час відсторонення від виконання посадових обов’язків в установленому порядку… Якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення до державного службовця не буде застосоване нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення", - сказано у законі.
Крім того у законі підкреслено: "Посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця чи іншого працівника на іншу посаду, щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи".
Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
“Роман Насіров не може вийти на роботу за рішенням суду. Треба рішення Кабінету міністрів — розпорядження про поновлення його на посаді. Поки такого рішення немає, ніхто на роботу ходити не буде”, — сказав адвокат.
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1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).