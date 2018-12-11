У разі поновлення на посаді Насіров отримає зарплату за час відсутності на роботі

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, може отримати усю заробітну плату за час відсторонення від служби та звільнення з посади голови ДФС, якщо Кабмін поновить його повноваження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Закон України "Про державну службу" 889-VIII від 28.08.2018