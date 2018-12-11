Уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України оскаржуватиме рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Про це у своєму Facebook повідомив представник Прем'єр-міністра України в парламенті Вадим Денисенко, передає УНН.
"Щодо Романа Насірова. Наразі в уряді немає офіційного судового рішення по відновленню його на посаді голови ДФС. В той же час, уряд прийняв абсолютно законне рішення про звільнення Насірова і, звичайно, буде подавати апеляцію на рішення про його відновлення на посаді", - написав Денисенко.
Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).