Правительство обжалует востановление Насирова в должности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины обжалует решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы. Об этом в своем Facebook сообщил представитель Премьер-министра Украины в парламенте Вадим Денисенко, передает УНН.
"О Романе Насирове. Сейчас в правительстве нет официального судебного решения по восстановлению его в должности председателя ГФС. В то же время, правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности", - написал Денисенко.
Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.
1 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ДФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).