Насірова поновили на посаді голови ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Лисак.
“Поновили Романа Насірова на посаді (голови Державної фіскальної служби України — ред.). Все задовольнили у повному обсязі”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).