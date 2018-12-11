Насірова поновили на посаді голови ДФС

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 30252 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 71973 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59177 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74291 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91113 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86576 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171980 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99942 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72585 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 329345 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10457 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 8962 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 15118 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 5574 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 13901 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171984 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329350 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262514 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373420 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 30267 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16132 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21372 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27257 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48101 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Насірова поновили на посаді голови ДФС

Київ • УНН

 • 17423 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді. Про це УНН повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Насірова поновили на посаді голови ДФС

“Поновили Романа Насірова на посаді (голови Державної фіскальної служби України — ред.). Все задовольнили у повному обсязі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36