Насирова восстановили в должности председателя ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности. Об этом УНН сообщил его адвокат Александр Лысак.
"Возобновили Романа Насирова в должности (председателя Государственной фискальной службы Украины - ред.). Все удовлетворили в полном объеме", - сказал он.
Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.
Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).