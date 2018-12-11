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Насирова восстановили в должности председателя ГФС

Киев • УНН

 • 17423 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности. Об этом УНН сообщил его адвокат Александр Лысак.

Насирова восстановили в должности председателя ГФС

"Возобновили Романа Насирова в должности (председателя Государственной фискальной службы Украины - ред.). Все удовлетворили в полном объеме", - сказал он.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

Украинские Национальные Новости

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