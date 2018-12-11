Адвокат повідомив, коли Насіров зможе вийти на роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, піде на роботу тільки після ухвалення Кабінетом міністрів рішення про його поновлення на посаді голови ДФС. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив його адвокат Олександр Лисак.
“Роман Насіров не може вийти на роботу за рішенням суду. Треба рішення Кабінету міністрів — розпорядження про поновлення його на посаді. Поки такого рішення немає, ніхто на роботу ходити не буде”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.
1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.
Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).