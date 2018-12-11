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Адвокат повідомив, коли Насіров зможе вийти на роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, піде на роботу тільки після ухвалення Кабінетом міністрів рішення про його поновлення на посаді голови ДФС. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив його адвокат Олександр Лисак.

Адвокат повідомив, коли Насіров зможе вийти на роботу

“Роман Насіров не може вийти на роботу за рішенням суду. Треба рішення Кабінету міністрів — розпорядження про поновлення його на посаді. Поки такого рішення немає, ніхто на роботу ходити не буде”, — сказав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді.

1 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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