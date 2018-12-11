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Адвокат сообщил, когда Насиров сможет выйти на работу

Киев • УНН

 • 13131 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Роман Насиров, которого сегодня суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы, пойдет на работу только после принятия Кабинетом министров решения о его восстановлении в должности председателя ГФС. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил его адвокат Александр Лысак.

Адвокат сообщил, когда Насиров сможет выйти на работу

"Роман Насиров не может выйти на работу по решению суда. Нужно решение Кабинета министров - распоряжение о восстановлении его в должности. Пока такого решения нет, никто на работу ходить не будет", - сказал адвокат.

Напомним, сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

1 января 2018 года Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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