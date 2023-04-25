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В районе Бахмута за сутки было 20 боестолкновений, 175 оккупантов уничтожено, подбит вражеский танк - Череватый

Киев • УНН

 • 255243 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За сутки в районе Бахмута Донецкой области было 85 обстрелов и 20 боестолкновений. 175 российских оккупантов были уничтожены в этих боях. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

«В частности, за эти сутки он 23 раза атаковал наши позиции, 280 раз нанес удары различными типами артиллерии, четыре авианалета совершил. Только в районе Бахмута 85 обстрелов было и 20 боестолкновений, 175 оккупантов было уничтожено в этих боях, 213 получили ранения, подбит вражеский танк Т-72, четыре боевых машины пехоты, три пушки «Мста-Б», пять беспилотных летательных комплексов, одна станция радиоэлектронной борьбы и четыре польных склада с боеприпасами», - рассказал Череватый.

Детали

Также он сообщил, что в Бахмуте ситуация динамичная, которая время от времени меняется.

«Идет позиционная война. Мы делаем все, чтобы максимально нанести поражение врагу. Маневрируем и используем все средства поражения. Враг тоже. Для него это концентрация главных усилий, именно на Бахмуте. Он по сути больше нигде в нашей операционной зоне ответственности не ведет таких мощных боевых действий», - отметил Череватый.

Дополнение

В Минобороны сообщали, что оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с позиций в Бахмуте, постоянно штурмуют пригород.

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