У районі Бахмута за добу було 20 боєзіткнень, 175 окупантів знищено, підбито ворожий танк - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За добу в районі Бахмута на Донеччины було 85 обстрілів і 20 боєзіткнень. 175 російських окупантів було знищено в цих боях. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Зокрема, за цю добу він 23 рази атакував наші позиції, 280 разів завдав ударів різними типами артилерії, чотири авіанальоти здійснив. Тільки в районі Бахмута 85 обстрілів було і 20 боєзіткнень, 175 окупантів було знищено в цих боях, 213 зазнали поранення, підбито ворожий танк Т-72, чотири бойових машин піхоти, три гармати «Мста-Б», п'ять безпілотних літальних комплексів, одну станцію радіоелектронної боротьби та чотири польних склади з боєприпасами», - розповів Череватий.
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Також він повідомив, що у Бахмуті ситуація динамічна, яка час від часу змінюється.
«Йде позиційна війна. Ми робимо все, щоб максимально нанести ураження ворогу. Маневруємо та використовуємо всі засоби ураження. Ворог також. Для нього це концентрація головних зусиль, саме на Бахмуті. Він по суті більше ніде у нашій операційні зоні відповідальності не веде таких потужних бойових дій», - зазначив Череватий.
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У Міноборони повідомляли, що окупанти намагаються витіснити Сили оборони з позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя.