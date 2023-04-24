Окупанти намагаються витіснити Сили оборони з позицій у Бахмуті, постійно штурмують передмістя – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти намагаються витісняти українські підрозділи з позицій у Бахмуті. Противник постійно штурмує передмістя. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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«Епіцентр – схід. На півночі з боку білорусі ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На півночі з боку рф противник продовжує, як і раніше, утримувати у прикордонних з Україною районах певну кількість своїх військ», - повідомила Маляр.
За її словами, на Сході ворог місцями змінює дії.
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«З чотирьох напрямків зараз наступ триває на трьох – Мар”їнський, Авдіївський, Бахмутський. На Лиманському напрямку агресор не зміг прорвати нашу оборону і його активність дещо знизилась. Разом з тим ворог здійснює обстріли наших позицій на цьому напрямку та проводить перегрупування», - написала Маляр.
Вона зазначила, що найзапекліші бої тривають зараз за Бахмут та Мар’їнку.
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«Ворог намагається встановити контроль над цими двома містами. На Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та намагається витісняти наші підрозділи з позицій у Бахмуті. Використовуючи так звану «сирійську тактику» тотальної руйнації будівель і споруди, ворог подекуди має просування за рахунок знищених об‘єктів. Разом з тим, наші оборонці здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль. Крім того противник постійно штурмує передмістя Бахмута», - розповіла Маляр.
За її словами, ще на декількох напрямках на сході противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України.
«На Запорізькому та Херсонському напрямках агресор знаходиться в обороні. З усіх сил намагається зберегти контроль над зайнятими рубежами та не допустити просування наших військ», - написала Маляр.