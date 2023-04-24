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Оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с позиций в Бахмуте, постоянно штурмуют пригород - Минобороны

Киев • УНН

 • 947193 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты пытаются вытеснять украинские подразделения с позиций в Бахмуте. Противник постоянно штурмует пригород. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Эпицентр – восток. На севере со стороны беларуси признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На севере со стороны рф противник продолжает по-прежнему удерживать в приграничных с Украиной районах определенное количество своих войск», - сообщила Маляр.

По ее словам, на Востоке враг местами меняет действия.

Детали

«Из четырех направлений сейчас наступление продолжается на трех – Марьинском, Авдеевском, Бахмутском. На Лиманском направлении агрессор не смог прорвать нашу оборону и его активность несколько снизилась. Вместе с тем враг осуществляет обстрелы наших позиций на этом направлении и проводит перегруппировку», - написала Маляр.

Она отметила, что самые ожесточенные бои продолжаются сейчас за Бахмут и Марьинку.

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«Враг пытается установить контроль над этими двумя городами. На Бахмутском направлении агрессор сосредоточил основные усилия и пытается вытеснять наши подразделения с позиций в Бахмуте. Используя так называемую «сирийскую тактику» тотального разрушения зданий и сооружения, враг иногда имеет продвижение за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники осуществляют активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута», - рассказала Маляр.

По ее словам, еще на нескольких направлениях на востоке противник осуществляет систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

«На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор находится в обороне. Из всех сил пытается сохранить контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижения наших войск», - написала Маляр.

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