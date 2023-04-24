Сирський: наступальні дії ворога зазнали невдач у низці приміських населених пунктів Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, наступальні дії ворога зазнали невдач у низці приміських населених пунктів Бахмута, але противник не полишає мету оточити місто. Про це заявив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує медійний майданчик Сил оборони та безпеки України Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомляється, Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Вказано, що рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслуховує командирів та аналізує оперативну обстановку. "Ситуація контрольована", - ідеться у повідомленні. Також командувач завжди заохочує найкращих бійців. Тож і сьогодні він нагородив відзнаками та цінними подарунками більше 130 воїнів, які мужньо виконували завдання та проявили героїзм.
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"Після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи", - зазначив Сирський.
"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач. Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують", - вказав Сирський.
З його слів, "це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час".
Нагадаємо
Як заявив Президент Володимир Зеленський, Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським військам розширити фронт.