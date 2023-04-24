Сырский: наступательные действия врага потерпели неудачу в ряде пригородных населенных пунктов Бахмута
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, наступательные действия врага потерпели неудачу в ряде пригородных населенных пунктов Бахмута, но противник не оставляет цель окружить город. Об этом заявил командующий восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, Сырский сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Указано, что решения по организации обороны принимаются на месте. Перед тем Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. "Ситуация контролируется", - говорится в сообщении. Также командующий всегда поощряет лучших бойцов. Поэтому и сегодня он наградил наградами и ценными подарками более 130 воинов, которые мужественно выполняли задачи и проявили героизм.
Цитата
"После ряда неудачных попыток прорвать нашу оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения", - отметил Сырский.
"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу. Однако, враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют", - указал Сырский.
По его словам, "это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время".
Напомним
Как заявил Президент Владимир Зеленский, Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским войскам расширить фронт.