Зеленський: ми не можемо відмовитися від Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським військам розширити фронт. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya, передає УНН.
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Зеленський розповів про ситуацію в місті Бахмут, де точиться запекла боротьба з російським пвк "вагнер".
Як зазначає видання, попри те, що деякі аналітики стверджують, що місто не має стратегічної цінності, Зеленський наполягав на тому, що Україна не відмовлятиметься від східноукраїнського міста.
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"Нам неможливо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе) розширити бойовий фронт і дасть російським військам і Вагнеру шанс захопити більше наших земель", - сказав він.
Як зауважує видання, якщо росія захопить Бахмут, він може стати трампліном для наступу на два більші міста, яких вона давно бажала в Донецькій області на сході України: Краматорськ і Слов’янськ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що українська сторона знає про всі плани ворога у найближчий період.