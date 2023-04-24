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Зеленський: ми не можемо відмовитися від Бахмута

Зеленський: ми не можемо відмовитися від Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським військам розширити фронт. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya, передає УНН.

Деталі

Зеленський розповів про ситуацію в місті Бахмут, де точиться запекла боротьба з російським пвк "вагнер".

Як зазначає видання, попри те, що деякі аналітики стверджують, що місто не має стратегічної цінності, Зеленський наполягав на тому, що Україна не відмовлятиметься від східноукраїнського міста. 

Цитата

"Нам неможливо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе) розширити бойовий фронт і дасть російським військам і Вагнеру шанс захопити більше наших земель", - сказав він.

Як зауважує видання, якщо росія захопить Бахмут, він може стати трампліном для наступу на два більші міста, яких вона давно бажала в Донецькій області на сході України: Краматорськ і Слов’янськ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що українська сторона знає про всі плани ворога у найближчий період.

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