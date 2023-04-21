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Зеленський: знаємо про всі плани ворога у найближчий період

Зеленський: знаємо про всі плани ворога у найближчий період

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що українська сторона знає про всі плани ворога у найближчий період, пише УНН.

Цитата

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період", - написав він.

Доповнення

Зеленський вказав, що розробляється ще якісніша схема розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам.

Також на Ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

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