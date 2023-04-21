Зеленський: знаємо про всі плани ворога у найближчий період
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки заявив, що українська сторона знає про всі плани ворога у найближчий період, пише УНН.
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"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період", - написав він.
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Зеленський вказав, що розробляється ще якісніша схема розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам.
Також на Ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.