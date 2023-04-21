Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили якіснішу схему розподілу боєприпасів по підрозділах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого учасники обговорили якіснішу схему розподілу озброєння і боєприпасів по підрозділах, пише УНН.
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"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими. Слава Україні!" - написав він.
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