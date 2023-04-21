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Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили якіснішу схему розподілу боєприпасів по підрозділах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де серед іншого учасники обговорили якіснішу схему розподілу озброєння і боєприпасів по підрозділах, пише УНН.

Цитата

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими. Слава Україні!" - написав він.

Нагадаємо

Укроборонпром передав у війська 122-мм артилерійські та 125-мм танкові снаряди, виготовлених за кордоном.

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