Зеленский снова собрал Ставку: обсудили более качественную схему распределения боеприпасов по подразделениям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где среди прочего участники обсудили более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, пишет УНН.
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"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага на ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!" - написал он.
Напомним
Укроборонпром передал в войска 122-мм артиллерийские и 125-мм танковые снаряды, изготовленных за рубежом.