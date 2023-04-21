Зеленский снова собрал Ставку: обсудили более качественную схему распределения боеприпасов по подразделениям

Цитата

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага на ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!" - написал он.

Напомним

Укроборонпром передал в войска 122-мм артиллерийские и 125-мм танковые снаряды, изготовленных за рубежом.