Зеленский снова собрал Ставку: обсудили более качественную схему распределения боеприпасов по подразделениям

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где среди прочего участники обсудили более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, пишет УНН.

Цитата

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – знаем обо всех планах врага на ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новосозданным бригадам. Также обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. С каждым днем становимся сильнее. Слава Украине!" - написал он.

Напомним

Укроборонпром передал в войска 122-мм артиллерийские и 125-мм танковые снаряды, изготовленных за рубежом.

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