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Вслід за 125-мм: Укроборонпром передав у війська 122-мм боєприпаси, виготовлені за кордоном

Вслід за 125-мм: Укроборонпром передав у війська 122-мм боєприпаси, виготовлені за кордоном

Київ • УНН

 • 729495 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Укроборонпром передав у війська 122-мм боєприпаси для артилерії, повідомили у концерні, пише УНН.

Цитата

"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Обидва снаряди, як повідомляється, Укроборонпром виробляєи спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців.

Нагадаємо

Укроборонпром відвантажив партію 125-мм танкових снарядів, виготовлених за кордоном.

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