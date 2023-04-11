Вслід за 125-мм: Укроборонпром передав у війська 122-мм боєприпаси, виготовлені за кордоном

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"Вслід за відвантаженою партією танкового 125-мм снаряду, передали у війська чергову партію артилерійського 122-мм боєприпасу", - ідеться у повідомленні.

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Обидва снаряди, як повідомляється, Укроборонпром виробляєи спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців.

Нагадаємо

Укроборонпром відвантажив партію 125-мм танкових снарядів, виготовлених за кордоном.