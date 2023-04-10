Укроборонпром відвантажив партію 125-мм танкових снарядів, виготовлених за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Укроборонпром відвантажив чергову партію 125-мм танкових снарядів, які виготовляються спільно з однією з країн-членів НАТО за кордоном. Про це повідомляє ДК «Укроборонпром» у Telegram, передає УНН.
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«Відвантажили чергову партію 125-мм танкових снарядів. Боєприпаси виготовляються спільно з однією з країн-членів НАТО за кордоном. Працюємо далі, наближаємо перемогу разом», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
Також державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже відвантажив партію ЗСУ.