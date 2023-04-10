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Укроборонпром відвантажив партію 125-мм танкових снарядів, виготовлених за кордоном

Укроборонпром відвантажив партію 125-мм танкових снарядів, виготовлених за кордоном

Київ • УНН

 • 796405 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Укроборонпром відвантажив чергову партію 125-мм танкових снарядів, які виготовляються спільно з однією з країн-членів НАТО за кордоном. Про це повідомляє ДК «Укроборонпром» у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Відвантажили чергову партію 125-мм танкових снарядів. Боєприпаси виготовляються спільно з однією з країн-членів НАТО за кордоном. Працюємо далі, наближаємо перемогу разом», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

"Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Також державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже відвантажив партію ЗСУ.

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