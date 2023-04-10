Укроборонпром отгрузил партию 125-мм танковых снарядов, изготовленных за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Укроборонпром отгрузил очередную партию 125-мм танковых снарядов, которые изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за рубежом. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром» в Telegram, передает УНН.
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«Отгрузили очередную партию 125-мм танковых снарядов. Боеприпасы изготавливаются совместно с одной из стран-членов НАТО за рубежом. Работаем дальше, приближаем победу вместе», - говорится в сообщении.
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"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки. Производство развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом.
Также государственный концерн "Укроборонпром" в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом и уже отгрузил партию ВСУ.