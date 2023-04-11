Вслед за 125-мм: Укроборонпром передал в войска 122-мм боеприпасы, изготовленные за рубежом

Цитата

"Вслед за отгруженной партией танкового 125-мм снаряда, передали в войска очередную партию артиллерийского 122-мм боеприпаса", - говорится в сообщении.

Детали

Оба снаряда, как сообщается, Укроборонпром производит совместно со страной НАТО на зарубежных мощностях, но по украинской технологии и с привлечением наших специалистов.

Напомним

Укроборонпром отгрузил партию 125-мм танковых снарядов, изготовленных за рубежом.