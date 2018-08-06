В районе аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

Из-за взрывов начали гореть автомобили в автосалоне Peugeot под автомагистралью, а здания вблизи были повреждены.

На место прибыли работники экстренных служб. Местная полиция заявила, что на автомагистрали произошло столкновение, и в результате последующего пожара произошел взрыв.

Дороги вокруг района взрыва закрыли.

Издание Corriere della Sera сообщает о по меньшей мере 20 раненых и разрушенном мосте.

Напомним, на химкомбинате в России произошел взрыв.