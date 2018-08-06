В районе аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Возле аэропорта Болоньи в Италии на шоссе взорвалась автоцистерна. Это спровоцировало серию взрывов, передает УНН со ссылкой на Metro.
Из-за взрывов начали гореть автомобили в автосалоне Peugeot под автомагистралью, а здания вблизи были повреждены.
На место прибыли работники экстренных служб. Местная полиция заявила, что на автомагистрали произошло столкновение, и в результате последующего пожара произошел взрыв.
Дороги вокруг района взрыва закрыли.
Издание Corriere della Sera сообщает о по меньшей мере 20 раненых и разрушенном мосте.
Напомним, на химкомбинате в России произошел взрыв.