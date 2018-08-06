У районі аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Біля аеропорту Болоньї в Італії на шосе вибухнула автоцистерна. Це спровокувало серію вибухів, передає УНН з посиланням на Metro.
Через вибухи почали горіти автомобілі в автосалоні Peugeot під автомагістраллю, а будівлі поблизу були пошкоджені.
На місце прибули працівники екстрених служб. Місцева поліція заявила, що на автомагістралі сталося зіткнення, і в результаті подальшої пожежі стався вибух.
Дороги навколо району вибуху закрили.
Видання Corriere della Sera повідомляє про щонайменше 20 поранених і зруйнований міст.
Нагадаємо, на хімкомбінаті в Росії стався вибух.