На химкомбинате в России произошел взрыв: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Три человек получили травмы при взрыве пороха на Алексинском химическом комбинате в Тульской области России. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах, передает УНН.
"На Алексинском химическом комбинате в городе Алексин произошел взрыв на линии по производству пороха, пострадали три человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Пожара после взрыва не последовало, уточнил он.
Напомним, на складе завода "Нефтехимик" в российской Перми горели резервуары с нефтесодержащей жидкостью.