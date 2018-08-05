На хімкомбінаті в Росії стався вибух: є постраждалі

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Три осіб отримали травми під час вибуху пороху на Алексинский хімічному комбінаті в Тульській області Росії. Про це повідомив у неділю ТАСС джерело в екстрених службах, передає УНН.

"На Алексинский хімічному комбінаті в місті Олексин стався вибух на лінії по виробництву пороху, постраждали три людини, вони госпіталізовані", - сказав співрозмовник агентства.

Пожежі після вибуху не було, уточнив він.

Нагадаємо, на складі заводу "Нафтохімік" в російській Пермі горіли резервуари з нафтовою рідиною.

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