В России горит нефтеперерабатывающий завод
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На складе завода "Нефтехимик" в российской Перми горят резервуары с нефтесодержащей жидкостью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет.
По данным МЧС, информация о пожаре на улице Щигровская поступило в 09:10. На место происшествия выехали пожарноспасательные подразделения, полиция, медики скорой помощи, работники электросетей. В 09:30 пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В мэрии отметили, что место пожара находится в удалении от жилых домов, в промышленной зоне.
Позднее стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание на химзаводе в городе Перми.
Напомним, вчера во время ливня в с. Лески Одесской области молния попала в крышу школы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко.