В Одесской области от удара молнии горела школа
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня во время ливня в с. Лески Одесской области молния попала в крышу школы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Килийского райсовета Павел Бойченко, передает УНН.
"В результате удара молнии произошло возгорание кровли блока "Б" школы, в которой учебный процесс не осуществлялся. Возгорание было быстро локализовано и ликвидировано благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии", - написал Бойченко.
Напомним, в Балтском районе Одесской области произошел пожар в здании школы. Вероятной причиной пожара считают попадание молнии.