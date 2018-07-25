На Одещині від удару блискавки горіла школа
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні під час зливи у с. Ліски Одеської області блискавка влучила у дах школи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Кілійської райради Павло Бойченко, передає УНН.
"У результаті удару блискавки сталося загоряння покрівлі блоку "Б" школи, у якій навчальний процес не здійснювався. Загоряння було швидко локалізовано і ліквідовано завдяки оперативним діям працівників школи, сільської ради і сільгосппідприємства "Рис Бессарабії", - написав Бойченко.
Нагадаємо, у Балтському районі Одеської області сталася пожежа у будівлі школи. Ймовірною причиною пожежі вважають потрапляння блискавки.