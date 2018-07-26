У Росії горить нафтопереробний завод

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КИЇВ. 26 липня. УНН. На складі заводу "Нафтохімік" в російській Пермі горять резервуари, які містять  рідку нафту рідиною. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Як повідомили в прес-службі ГУ МНС у Пермському краї, загрози населенню немає.

За даними МНС, інформація про пожежу на вулиці Щигрівська надійшла о 09:10. На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, поліція, медики швидкої допомоги, працівники електромереж. О 09:30 пожежі присвоєно підвищений ранг складності.

У мерії відзначили, що місце пожежі знаходиться у видаленні від житлових будинків, в промисловій зоні.

Пізніше стало відомо, що пожежникам вдалося локалізувати займання на хімзаводі в місті Пермі.

Нагадаємо, вчора під час зливи в с. Ліски Одеської області блискавка потрапила в дах школи. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Кілійського райради Павло Бойченко.

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