В ПриватБанке заявили о продолжении регламентных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В ПриватБанке предупредили о продолжении регламентных работ. Приложение "Приват24" не будет работать до утра 21 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.
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"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройки требуют большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, ИТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.
"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может вызвать временные паузы в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием", - отметили в банке.
Напомним
За двое суток 25-26 февраля клиенты “ПриватБанка” перечислили через Приват24 на помощь армии более миллиарда гривен.