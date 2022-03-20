В ПриватБанке заявили о продолжении регламентных работ

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"Продолжаем регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройки требуют большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, ИТ-команда ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может вызвать временные паузы в работе Приват24. Извиняемся за неудобства и просим отнестись к этому с пониманием", - отметили в банке.

Напомним

За двое суток 25-26 февраля клиенты “ПриватБанка” перечислили через Приват24 на помощь армии более миллиарда гривен.