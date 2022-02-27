У “ПриватБанку” розповіли, скільки грошей українці перерахували на армію за дві доби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За дві доби 25-26 лютого клієнти “ПриватБанку” перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень. Про це інформує пресслужба банку, передає УНН.
Деталі
На спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України було перераховано:
— з карток “єПідтримка” — 560 тис. платежів на 375 млн грн;
— з особистих карток — 900 тис. транзакцій на 785 млн грн.
Переказати кошти на допомогу армії можна не тільки з карти “єПідтримка” та власних карток, але й з віртуального рахунку “Бонус+”.
Нагадаємо
Російська акторка Лія Ахеджакова перевела українській армії 10 тисяч доларів.