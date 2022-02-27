У “ПриватБанку” розповіли, скільки грошей українці перерахували на армію за дві доби

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 10761 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 22271 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 54246 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 83180 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 93594 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 93829 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 119272 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164658 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177043 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214765 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 113859 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 54186 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 72626 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 130731 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 179730 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 179730 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 130731 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 268086 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 389621 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 643842 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 10890 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 90314 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 128599 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153998 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174818 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У “ПриватБанку” розповіли, скільки грошей українці перерахували на армію за дві доби

У “ПриватБанку” розповіли, скільки грошей українці перерахували на армію за дві доби

Київ • УНН

 • 484290 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. За дві доби 25-26 лютого клієнти “ПриватБанку” перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень. Про це інформує пресслужба банку, передає УНН.

Деталі

На спецрахунки НБУ на допомогу Збройним силам України було перераховано:

— з карток “єПідтримка” — 560 тис. платежів на 375 млн грн;

— з особистих карток — 900 тис. транзакцій на 785 млн грн.

Переказати кошти на допомогу армії можна не тільки з карти “єПідтримка” та власних карток, але й з віртуального рахунку “Бонус+”.

Нагадаємо 

Російська акторка Лія Ахеджакова перевела українській армії 10 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35