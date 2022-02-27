Російська акторка Лія Ахеджакова перевела українській армії 10 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російська акторка Лія Ахеджакова підтримала українську армію та перевела 10 тисяч доларів. Про це вона повідомила в Instagram, інформує УНН.
Цитата
“Я підтримала армію України переказом у 10000 доларів, і закликаю вас зробити те саме! І ще раз кажу: мені справді дуже шкода, що таке трапилося. У мене все в грудях стискається, усвідомлюючи, що зараз у вас в країні вмирають як ваші, так і наші хлопці. Десь навіть зовсім молоді. І я щиро хочу, щоби все це закінчилося”, — написала акторка.
Нагадаємо
Співачка Мадонна виступила на підтримку України.