Співачка Мадонна виступила на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американська співачка Мадонна підтримала Україну та закликала надсилати гуманітарну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram-сторінку Мадонни.
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“Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх! Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити”, — заявила вона.
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У ролику Мадонна порівняла президента РФ Володимира Путіна з Гітлером та Леніном і показала йому середній палець. Також у відео є чимало кадрів поранених та загиблих після російських атак.
“Путін бреше”, — зауважила Мадонна.
"Слава Україні! Героям Слава!, — додала співачка.
Нагадаємо
Анімаційний серіал “Сімпсони” підтримав Україну.