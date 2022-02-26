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Співачка Мадонна виступила на підтримку України

Співачка Мадонна виступила на підтримку України

Київ • УНН

 • 723423 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американська співачка Мадонна підтримала Україну та закликала надсилати гуманітарну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram-сторінку Мадонни.

Цитата

“Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи саме в цей момент. Путін порушив усі чинні угоди про права людини. Путін не має права намагатися стерти існування України. Ми підтримуємо вас, президент Зеленський!! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх! Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити”, — заявила вона.

Деталі

У ролику Мадонна порівняла президента РФ Володимира Путіна з Гітлером та Леніном і показала йому середній палець. Також у відео є чимало кадрів поранених та загиблих після російських атак.

“Путін бреше”, — зауважила Мадонна.

"Слава Україні! Героям Слава!, — додала співачка.

Нагадаємо 

Анімаційний серіал “Сімпсони” підтримав Україну.

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

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