Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Цитата

“Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!”, — заявила она.

Детали

В ролике Мадонна сравнила президента РФ Владимира Путина с Гитлером и Лениным и показала ему средний палец. Также в видео есть немало кадров раненых и погибших после российских атак.

“Путин лжет”, — отметила Мадонна.

“Слава Украине! Героям Слава!, — добавила певица.

Напомним

Анимационный сериал “Симпсоны” поддержал Украину.