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Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Певица Мадонна выступила в поддержку Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Мадонны.

Цитата

“Пожалуйста, отправьте гуманитарную помощь, чтобы помочь миллионам граждан Украины, которые пострадали от этого кризиса именно в этот момент. Путин нарушил все действующие соглашения о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский!! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех!”, — заявила она.

Детали

В ролике Мадонна сравнила президента РФ Владимира Путина с Гитлером и Лениным и показала ему средний палец. Также в видео есть немало кадров раненых и погибших после российских атак.

“Путин лжет”, — отметила Мадонна.

“Слава Украине! Героям Слава!, — добавила певица.

Напомним

Анимационный сериал “Симпсоны” поддержал Украину.

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Сообщение, распространенный Madonna (@madonna)

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