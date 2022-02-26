Анімаційний серіал “Сімпсони” підтримав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американський анімаційний сатиричний серіал “Сімпсони” підтримав Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter The Simpsons.
Деталі
В офіційному Twitter-акаунті мультсеріалу з’явилася картинка на підтримку України. Персонажі серіалу тримають у руках українські прапори та мають стурбований вигляд.
Довідка
“Сімпсони” — американський анімаційний сатиричний серіал, створений Меттом Ґрейнінґом для компанії “Fox”.
#TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022