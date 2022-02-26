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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Анімаційний серіал “Сімпсони” підтримав Україну

Анімаційний серіал “Сімпсони” підтримав Україну

Київ • УНН

 • 493807 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американський анімаційний сатиричний серіал “Сімпсони” підтримав Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter The Simpsons.

Деталі

В офіційному Twitter-акаунті мультсеріалу з’явилася картинка на підтримку України. Персонажі серіалу тримають у руках українські прапори та мають стурбований вигляд.

Довідка

“Сімпсони” — американський анімаційний сатиричний серіал, створений Меттом Ґрейнінґом для компанії “Fox”.

#TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP

— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022

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