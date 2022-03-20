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У ПриватБанку заявили про продовження регламентних робіт

У ПриватБанку заявили про продовження регламентних робіт

Київ • УНН

 • 96037 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У ПриватБанку попередили про продовження регламентних робіт. Застосунок "Приват24" не працюватиме до ранку 21 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Цитата

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначається, ІТ-команда ПриватБанку другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.

"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", - наголосили у банку.

Нагадаємо

За дві доби 25-26 лютого клієнти “ПриватБанку” перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень.

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