У ПриватБанку заявили про продовження регламентних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У ПриватБанку попередили про продовження регламентних робіт. Застосунок "Приват24" не працюватиме до ранку 21 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.
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"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, ІТ-команда ПриватБанку другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.
"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", - наголосили у банку.
Нагадаємо
За дві доби 25-26 лютого клієнти “ПриватБанку” перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень.