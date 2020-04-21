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У Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине

У Президента заявили о намерении продлить карантин в Украине

Киев  •  УНН

 • 32172 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Правительство планирует продолжить карантинные мероприятия, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом - он ожидается в начале мая. Об этом сообщили на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по преодолению эпидемии болезни, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Презиента.

Сообщается, что на совещании также рассматривали возможности смягчения карантина ради психологической поддержки граждан и запуска экономики.

"Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, какой четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

На совещании также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие три недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Национальная полиция сообщила Президенту Украины о том, что из-за карантина уровень преступности в целом уменьшился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в Интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

"Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", - отметил Глава государства.

Кроме того, на совещании доложили о ситуации с пожарами в Житомирской области. Сейчас она нормализуется.

Как сообщал УНН, ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми ослаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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