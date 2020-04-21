У Президента заявили про намір продовжити карантин в Україні

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус – він очікується на початку травня. Про це повідомили на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо подолання епідемії хвороби, передає УНН з посиланням на пресслужбу Презиента.