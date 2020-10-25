У премьер-министра Болгарии обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заразился коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"После двух тестов ПЦР с сегодняшнего дня я положительный на COVID-19. В общем, у меня общее недомогание, на данный момент, по усмотрению врачей, остаюсь на домашнем лечении", - сообщил чиновник.
Он заявил, что отложил все встречи и пошел на самоизоляцию еще в пятницу.
Отметим, коронавирусное заболевание обнаружили у министра регионального развития и управления страны Николая Нанкова, с которым контактировал Борисов.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что руководитель аппарата и советник вице-президента США Майкла Пенса заразились коронавирусом.