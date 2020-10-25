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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44301 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66226 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 100348 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95279 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100459 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103397 просмотра

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Руководитель аппарата и советник вице-президента США заразились COVID-19

Руководитель аппарата и советник вице-президента США заразились COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13003 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Руководитель аппарата и советник вице-президента США Майкла Пенса заразились коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Отмечается, что руководитель аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт получил положительный результат теста на COVID-19, что повышает перспективу очередной вспышки заболевания в Белом доме. Также один из ближайших политических советников Пенса, Марти Обст, заразился коронавирусом.

Однако у вице-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативный, и он будет продолжать агитацию за президента Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него диагностировали COVID-19. Он провел три дня в больнице, но вернулся в Белый дом уже 5 октября и пробыл там всю неделю без публичных выступлений. 8 октября его врач в Белом доме заявил, что президент закончил терапию .

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