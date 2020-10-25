Руководитель аппарата и советник вице-президента США заразились COVID-19

Отмечается, что руководитель аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт получил положительный результат теста на COVID-19, что повышает перспективу очередной вспышки заболевания в Белом доме. Также один из ближайших политических советников Пенса, Марти Обст, заразился коронавирусом.

Однако у вице-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативный, и он будет продолжать агитацию за президента Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него диагностировали COVID-19. Он провел три дня в больнице, но вернулся в Белый дом уже 5 октября и пробыл там всю неделю без публичных выступлений. 8 октября его врач в Белом доме заявил, что президент закончил терапию .