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Керівник апарату та радник віце-президента США заразилися COVID-19

Керівник апарату та радник віце-президента США заразилися COVID-19

Київ • УНН

 • 13004 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Керівник апарату та радник віце-президента США Майкла Пенса заразилися коронавірусом. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Зазначається, що керівник апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт отримав позитивний результат тесту на COVID-19, що підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі. Також один із найближчих політичних радників Пенса, Марті Обст, заразився коронавірусом.

Проте у віце-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативний і він буде продовжувати агітацію за президента Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що у нього діагностували COVID-19. Він провів три дні в лікарні, але повернувся до Білого дому вже 5 жовтня і пробув там увесь тиждень без публічних виступів. 8 жовтня його лікар у Білому домі заявив, що президент закінчив терапію

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