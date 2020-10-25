Керівник апарату та радник віце-президента США заразилися COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Керівник апарату та радник віце-президента США Майкла Пенса заразилися коронавірусом. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Зазначається, що керівник апарату віце-президента Майка Пенса Марк Шорт отримав позитивний результат тесту на COVID-19, що підвищує перспективу чергового спалаху захворювання в Білому домі. Також один із найближчих політичних радників Пенса, Марті Обст, заразився коронавірусом.
Проте у віце-президента США Майкла Пенса тест на COVID-19 негативний і він буде продовжувати агітацію за президента Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що у нього діагностували COVID-19. Він провів три дні в лікарні, але повернувся до Білого дому вже 5 жовтня і пробув там увесь тиждень без публічних виступів. 8 жовтня його лікар у Білому домі заявив, що президент закінчив терапію.