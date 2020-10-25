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У прем'єр-міністра Болгарії виявили коронавірус

У прем'єр-міністра Болгарії виявили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борісов заразився коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Після двох тестів ПЛР відсьогодні я позитивний на COVID-19. Загалом, у мене загальне нездужання, на даний момент, на розсуд лікарів, залишаюся на домашньому лікуванні ", - повідомив чиновник.

Він заявив, що відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще в п'ятницю.

Відзначимо, коронавірусне захворювання виявили у міністра регіонального розвитку і управління країни Миколи Нанкова, з яким контактував Борісов.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що керівник апарату і радник віце-президента США Майкла Пенса заразилися коронавірусом.

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